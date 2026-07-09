La Francia e il Marocco si ritroveranno questa sera al Gillette Stadium di Boston per un quarto di finale dei Mondiali che profuma di rivincita. La memoria corre inevitabilmente alla Coppa del Mondo disputata in Qatar nel 2022, quando i Blues superarono i nordafricani in semifinale per 2-0, un precedente che sicuramente aggiunge tensione a una sfida già molto sentita.

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La Francia di Deschamps arriva all'appuntamento con un percorso fin qui immacolato: cinque vittorie in altrettante partite. Dopo un girone dominato contro Svezia, Iraq e Senegal, i transalpini hanno superato il Paraguay di misura negli ottavi di finale per 1-0, grazie a un rigore decisivo di Kylian Mbappé. Proprio la stella del Real Madrid è l'anima della squadra: con sette gol all'attivo, insegue Lionel Messi nella classifica marcatori. A completare un reparto offensivo di altissimo livello c'è Michael Olise, autentico jolly di qualità nelle mani di Deschamps. Dall'altra parte, il Marocco di Mohamed Ouahbi non è da meno: la formazione africana ha centrato quattro vittorie consecutive e si presenta ai quarti dopo aver liquidato il Canada con un netto 3-0. I Leoni dell'Atlante hanno dimostrato di essere una squadra quadrata, capace di abbinare una grande compattezza difensiva a ripartenze letali, guidate dal talento di Achraf Hakimi e Brahim Diaz.

AL RAYYAN, QATAR - DECEMBER 06: Morocco players celebrates after the team's victory in the penalty shoot out during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Morocco and Spain at Education City Stadium on December 06, 2022 in Al Rayyan, Qatar. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

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Mondiali, le partite: ecco dove vederle

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La partita sarà trasmessa anche su Rai 1 e Rai play.

Il programma di giovedì 9 luglio