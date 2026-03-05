Napoli-Torino, Sal Da Vinci si esibirà al Maradona prima del calcio d’inizio

Non capita tutti i giorni di vincere il Festival di Sanremo. Niente di più alto in Italia per chi ha dedicato la vita alla musica pop. Sogno o son desto? Se lo ripeterà continuamente Sal Da Vinci, che con la sua "Per sempre sì" si è tolto questa enorme soddisfazione. Dal palco dell’Ariston, a quasi una settimana dal trionfo, il cantante partenopeo avrà modo di celebrare la vittoria di fronte al pubblico della propria città. Lo farà domani sera, a pochi istanti dal calcio d’inizio di Napoli-Torino. Chissà se, prima di esibirsi davanti agli spettatori del Maradona, avrà modo di incontrare Giovanni Simeone, che nell’ultimo match disputato dai granata contro la Lazio — deciso proprio da una rete dell’argentino e di Zapata — ha esultato imitando la gestualità con cui Sal Da Vinci accompagna la canzone.