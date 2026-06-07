Un nuovo malore ha colpito Christian Eriksen. Il centrocampista, con un trascorso in Italia nell'Inter, è collassato in mezzo al campo durante il match amichevole tra la sua Danimarca e l'Ucraina, che si stava disputando a Odense, inevitabilmente sospesa. Eriksen, dopo essersi messo una mano sul petto, si è poi accasciato. E' stato portato via in ambulanza. Al momento, da quanto riporta la nazionale danese, è cosciente.

Si tratta del secondo caso che riguarda il giocatore nell'ultima stagione in forza al Wolfsburg, in Germania. Durante gli Europei del 2021 lasciò tutti col fiato sospeso quando fu colpito da un arresto cardiaco che lo fece crollare a terra nel mezzo di Danimarca-Finlandia. In seguito, gli sarebbe stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo.

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