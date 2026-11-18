Ogni mondo è paese. E quando si parla di stadi, l'Italia sembra davvero non fare eccezione. A Parma il progetto del nuovo Tardini torna a far discutere, ma le certezze continuano a essere poche. Il progetto definitivo era stato presentato nel settembre 2023, ma il club di Kyle Krause ha cambiato strada dopo l'interruzione della collaborazione con lo studio Zoppini, affidando la nuova progettazione allo studio Efa dell'architetto Emilio Faroldi. L'idea sarebbe quella di procedere per fasi, ma restano diversi aspetti da chiarire. Il Comune attende di conoscere entro la fine del 2026 la direzione definitiva scelta dalla società, mentre al momento non risultano presentati nuovi elaborati ufficiali. La volontà di investire in un impianto moderno è stata ribadita, ma tra le dichiarazioni d'intenti e i fatti il percorso resta tutto da costruire. E il rischio è che anche il nuovo Tardini finisca per diventare l'ennesimo progetto destinato a vivere più nei comunicati che nei cantieri.

Una situazione all'italiana

Quando i cantieri?

La vicenda parmigiana racconta un problema che va ben oltre i confini dell'Emilia. In Italia costruire o riqualificare uno stadio significa spesso affrontare un percorso a ostacoli: rapporti con le amministrazioni, sostenibilità economica, autorizzazioni, modifiche progettuali e tempi che si allungano. Nel frattempo, i club continuano a parlare di impianti moderni, ricavi commerciali, hospitality e nuove opportunità per i tifosi. Ma il calcio corre, mentre le infrastrutture sembrano procedere a passo decisamente più lento. Il paradosso è evidente: si discute di competitività internazionale, di modelli inglesi e tedeschi, di società che devono diventare aziende moderne, ma poi realizzare uno stadio resta una delle sfide più complicate. Parma, in questo senso, è soltanto l'ultimo caso che riporta a galla una questione mai risolta.E allora il nuovo Tardini che fine ha fatto? Krause ha ribadito la volontà di investire, ma i tifosi aspettano segnali tangibili. Non bastano più le intenzioni, servono un progetto definitivo, tempi credibili e soprattutto una prospettiva concreta. Anche a Torino il tema degli impianti è tornato d'attualità con la proposta presentata dal club granata per la riqualificazione, valorizzazione e gestione dell'Olimpico Grande Torino, ma la questione riguarda l'intero sistema calcistico italiano. Perché uno stadio non è soltanto cemento e spalti: è identità, futuro e soprattutto una fonte di ricavi fondamentale per competere. Il Parma aspetta, i suoi tifosi pure. E la domanda resta sempre la stessa: quando si passerà finalmente dai progetti ai cantieri?