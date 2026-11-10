Come riportato da Repubblica, l'Associazione Italiana Arbitri corre il rischio di un commissariamento. L'AIA è finita nuovamente nell'occhio del ciclone dopo il ricorso presentato al Tribunale Federale Nazionale della FIGC in merito all'elezione del nuovo presidente Francesco Massini. Il motivo è una presunta irregolarità nella votazione, quando lo scorso 10 ottobre nel ballottaggio con Carlo Pacifici il neo presidente ha ottenuto 20 voti in più dell'avversario. Se il ricorso, ad opera di Sue Ellen Salvatore, candidata al Comitato Nazionale e associata da più di 23 anni presso la sezione di Gallarate al TFN venisse accolto, l'Associazione Italiana Arbitri potrebbe essere commissariata, aprendo un nuovo caso, dopo la questione Malagò.