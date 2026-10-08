Chi sono i bomber dei top 5 campionati d'Europa? Raphinha prende il largo, ma Malen...
Serie A, esoneri da record nelle ultime stagioni: il paragone con il resto d'Europa (VIDEO)
La corsa alla Scarpa d’Oro 2026/27 è ancora nelle sue fasi iniziali, ma i primi bomber hanno già iniziato a prendere il largo. C’è però un dato da tenere bene in considerazione: la Liga ha disputato soltanto 7 partite, quindi il confronto con gli altri campionati non è ancora perfettamente omogeneo. Per questa graduatoria abbiamo considerato esclusivamente i cinque top campionati europei: Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Vengono conteggiati soltanto i gol realizzati in campionato e, trattandosi dei cinque tornei con il coefficiente più alto, ogni rete vale 2 punti nella classifica della Scarpa d’Oro.
Al momento il protagonista assoluto è Raphinha, che con 12 gol ha già raggiunto quota 24 punti, creando un primo grande margine sugli inseguitori. L'unico giocatore al di fuori della Liga al momento è Donyell Malen, al settimo posto con 6 gol e 12 punti. Segnale di un inizio di stagione ad altissimo livello. La situazione resta comunque apertissima, soprattutto considerando che siamo soltanto all'inizio della stagione e che la Liga parte con un piede avanti rispetto agli altri grandi campionati. Chi sarà l'erede di Harry Kane?
La classifica attuale della Scarpa d'Oro1. Raphinha (Barcellona): 12 gol — 24 punti2. Kylian Mbappé (Real Madrid): 7 gol — 14 punti3. Lamine Yamal (Barcellona) 7 gol — 14 punti4. Sergio Camello (Rayo Vallecano): 7 gol — 14 punti5. Yassir Zabiri (Racing Santander): 6 gol — 12 punti6. Roberto Fernandez (Espanyol): 6 gol — 12 punti7. Donyell Malen (Roma): 6 gol — 12 punti8. Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna): 5 gol — 10 punti9. Ante Budimir (Osasuna): 5 gol — 10 punti10. Fernando Nino (Elche): 5 gol — 10 punti11. Erling Haaland (Manchester City): 5 gol — 10 punti
I capocannonieri dei top 5 campionatiLiga: Raphinha, 12 gol.Serie A: Donyell Malen, 6 gol.Premier League: Erling Haaland, 5 gol.Bundesliga: Michael Olise, Yuito Suzuki, Phillip Tietz, Younes Ebnoutalib e Patrik Schick, 4 gol.Ligue 1: Paris Brunner, Ferran Torres, Kamory Doumbia, Amine Gouiri e Lassine Sinayoko, 4 gol.
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