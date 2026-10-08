La corsa alla Scarpa d’Oro 2026/27 è ancora nelle sue fasi iniziali, ma i primi bomber hanno già iniziato a prendere il largo. C’è però un dato da tenere bene in considerazione: la Liga ha disputato soltanto 7 partite, quindi il confronto con gli altri campionati non è ancora perfettamente omogeneo. Per questa graduatoria abbiamo considerato esclusivamente i cinque top campionati europei: Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Vengono conteggiati soltanto i gol realizzati in campionato e, trattandosi dei cinque tornei con il coefficiente più alto, ogni rete vale 2 punti nella classifica della Scarpa d’Oro.

Al momento il protagonista assoluto è Raphinha, che con 12 gol ha già raggiunto quota 24 punti, creando un primo grande margine sugli inseguitori. L'unico giocatore al di fuori della Liga al momento è Donyell Malen, al settimo posto con 6 gol e 12 punti. Segnale di un inizio di stagione ad altissimo livello. La situazione resta comunque apertissima, soprattutto considerando che siamo soltanto all'inizio della stagione e che la Liga parte con un piede avanti rispetto agli altri grandi campionati. Chi sarà l'erede di Harry Kane?

La classifica attuale della Scarpa d'Oro

I capocannonieri dei top 5 campionati

(Barcellona):(Real Madrid):(Barcellona)(Rayo Vallecano):(Racing Santander):(Espanyol):(Roma):(Deportivo La Coruna):(Osasuna):(Elche):(Manchester City):Raphinha, 12 gol.Donyell Malen, 6 gol.Erling Haaland, 5 gol.Michael Olise, Yuito Suzuki, Phillip Tietz, Younes Ebnoutalib e Patrik Schick, 4 gol.Paris Brunner, Ferran Torres, Kamory Doumbia, Amine Gouiri e Lassine Sinayoko, 4 gol.