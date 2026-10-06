Dopo cinque giornate, qualche squadra ha già iniziato a scavare un solco nelle due aree di rigore. La differenza reti premia soprattutto la Roma, prima con un +11 grazie a 14 gol segnati e appena 3 subiti. Alle sue spalle c’è l’Inter, che con 15 reti ha il miglior attacco del campionato e un saldo di +7, mentre Milan (+6) e Lazio (+5) completano il gruppo delle migliori. Dall’altra parte della classifica, invece, il Venezia ha il dato peggiore: appena 4 gol segnati e 13 incassati, per un pesante -9. Anche Genoa (-7) e Fiorentina (-6) sono già in territorio fortemente negativo, a conferma di quanto la solidità difensiva stia incidendo in questo primo scorcio di stagione. A sorpresa, invece, la miglior difesa è quella del Cagliari, con appena 2 gol subiti, a fronte dei 5 segnati.

Casa e trasferta: un primo bilancio

Se si guarda a dove sono arrivati questi gol, qualche dato curioso emerge anche dal confronto tra casa e trasferta. Va però considerato che siamo soltanto alla quinta giornata e il calendario non ha ancora distribuito in maniera uniforme le partite: c’è chi ha giocato più volte davanti al proprio pubblico e chi ha affrontato più trasferte. La Roma, per esempio, nelle tre gare disputate lontano da casa ha segnato 6 gol senza subirne nemmeno uno. L’Inter, invece, ha costruito gran parte del proprio bottino offensivo tra le mura amiche, dove ha già trovato 12 reti. Numeri che raccontano approcci diversi e che, per ora, vanno letti più come tendenze che come vere e proprie classifiche.

E il Toro?

In questo quadro si inserisce il Toro, con un dato che salta subito all’occhio. I granata hanno una differenza reti complessiva di -3 e, soprattutto, una distribuzione dei gol piuttosto particolare. Nelle due partite disputate all’Olimpico Grande Torino, infatti, è arrivata appena una rete, mentre nelle tre trasferte ne sono state segnate quattro. Anche i gol subiti sono equamente divisi, quattro in casa e quattro fuori, con il saldo che passa quindi dal -3 interno allo 0 esterno. Numeri ancora da prendere con cautela, visto il campione ridotto e il diverso numero di gare giocate, ma che raccontano comunque una difficoltà evidente: davanti al proprio pubblico il Toro sta facendo molta più fatica a trovare la via del gol.

Ed è forse proprio questo il dato da tenere d’occhio nelle prossime settimane. La differenza reti complessiva del Torino è negativa, ma il problema più evidente è la produzione offensiva all’Olimpico Grande Torino: un solo gol in due partite è un bottino troppo leggero per una squadra che vuole trasformare il fattore campo in un alleato. Le prossime giornate, a partire dall'Udinese, diranno se si tratta soltanto di una casualità legata a un campione ancora piccolo e un calendario complicato oppure del primo segnale di una difficoltà destinata a ripresentarsi. Intanto, però, i numeri una cosa la dicono: il Toro deve trovare più gol, soprattutto davanti alla propria gente.