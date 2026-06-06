La Fiorentina e Paolo Vanoli si salutano dopo una missione compiuta. Arrivato a Firenze con la squadra sul fondo della classifica, spenta e senza identità, l'ex tecnico granata ha avuto il merito di rianimare un gruppo che sembrava destinato al tracollo. Con lavoro, carattere e idee chiare, Vanoli non ha avuto paura di sporcarsi e ha restituito fiducia all'ambiente e punti fondamentali alla squadra, conducendola a una salvezza che fino a pochi mesi prima appariva lontana. Più che evitare la Serie B, l'allenatore ha impedito il collasso tecnico e mentale di una squadra che aveva smarrito sé stessa, il suo impatto è stato immediato e decisivo, tanto da lasciare un segno importante nonostante la breve esperienza in viola. La società ha scelto comunque di intraprendere un percorso diverso e di non confermare Vanoli per la prossima stagione. Le strade si dividono, ma resta il valore di un lavoro che ha permesso alla Fiorentina di rialzarsi nel momento più difficile.

Il comunicato del club fiorentino

“La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra. È stata una strada complicata e piena di insidie ma il tecnico e il suo staff hanno lavorato incessantemente per garantire al Club la permanenza in Serie A. Oggi il nostro percorso insieme si interrompe ma la gratitudine per quanto fatto e la stima per l’uomo e per il professionista rimarranno immutate”