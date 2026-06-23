Gennaro Gattuso siederà sulla panchina della squadra romana

Andrea Croveri
foto video calde

Procrastinare? No grazie (VIDEO)

Dopo poco più di tre mesi dall'addio alla Nazionale successivo alla mancata qualificazione ai Mondiali, Gennaro Gattuso si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta sulla panchina della Lazio. Le sue ultime esperienze, prima dell'Italia, sono state al Valencia, al Marsiglia e all'Hajduk Spalato. L'ultima nel massimo campionato italiano è stata nella stagione 2020-2021 sulla panchina del Napoli.

Il comunicato del club

gennaro gattuso

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