Dopo poco più di tre mesi dall'addio alla Nazionale successivo alla mancata qualificazione ai Mondiali, Gennaro Gattuso si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta sulla panchina della Lazio. Le sue ultime esperienze, prima dell'Italia, sono state al Valencia, al Marsiglia e all'Hajduk Spalato. L'ultima nel massimo campionato italiano è stata nella stagione 2020-2021 sulla panchina del Napoli.

Il comunicato del club