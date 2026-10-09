Trentacinque anni di passione, sogni e vero desiderio calcistico. Ancora una volta siamo pronti ad assistere a un passaggio del testimone: un'altra grande e storica proprietà italiana è pronta a cedere il proprio club agli americani. In questo caso, si tratta della famiglia Corsi: Fabrizio, e dopo di lui Rebecca, sono pronti alla cessione dell'Empoli, che ha attirato su di sé diverse attenzioni e, al termine degli attuali dialoghi, potrà vedere effettivamente una nuova proprietà.

Da luglio in poi, la ricostruzione

Empoli, sei pronto per una nuova proprietà

"Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società",A quel tempo - sono passati tre mesi - si parlava di un'. Oggi la situazione è un po' diversa, ma non cambia l'intenzione:. In un calcio che, oramai, non vuole più troppo bene agli storici imprenditori italiani.7 ottobre era la data prevista per la scadenza dell'accordo di esclusiva di cui sopra.. Le motivazioni, secondo quanto riporta il quotidiano Il Tirreno, sono da far risalire verosimilmente al "valore economico dell'operazione e delle giovanili". In effetti, se l'Empoli Fc gode di particolare attenzione è per diversi aspetti: a partire dale arrivando fino ad(settore giovanile di livello e squadra in Serie B)(centro sportivo di Monteboro, campi di Petroio e il progetto per il nuovo Castellani). Motivazioni che hanno spinto, dunque, il fondo americano, che pure non ha esercitato l'accordo di esclusiva, a mantenere aperti i dialoghi. Cosa che, intanto, hanno fatto anche, società di private equity del Connecticut, oltre a une anche una. Insomma, diversi scenari ipotizzabili per un club che, nonostante non abbia visto sfruttare l'accordo di esclusiva sottoscritto, mantiene ampie possibilità di vedere un cambio di testimone nella propria proprietà.