È terminata l'avventura di Alessio Dionisi sulla panchina del Watford. Il club inglese ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore italiano dopo la pesante sconfitta per 4-0 sul campo dello Sheffield United. Una decisione maturata alla luce dei risultati negativi delle ultime settimane: nelle ultime dieci partite di Championship, il Watford ha raccolto appena due vittorie, un pareggio e sette sconfitte.

Dionisi era arrivato in estate, iniziando la stagione con una vittoria contro il Southampton e due pareggi contro West Ham e Wrexham. "Ringraziamo Alessio e il suo staff per la professionalità e l'impegno dimostrati", ha dichiarato il direttore sportivo Luke Dowling. "È una persona eccezionale e gli auguro il meglio per il futuro". Il Watford, dove milita anche l'ex Roma Edoardo Bove, ha già avviato la ricerca del nuovo allenatore.