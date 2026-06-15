Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo del Cagliari Pietro Accardi. Nel corso e a margine dell'evento, il DS ha parlato anche del futuro di due giocatori che hanno militato in quel di Torino, chi più in tempi remoti, come Andrea Belotti e chi nel passato recente, come Matteo Prati. Accardi ha sottolineato come le posizioni dei due giocatori siano entrambe in fase di valutazione, con il futuro dei due in terra sarda ancora da decifrare. Il primo è reduce dal brutto infortunio al crociato ed è rientrato solo negli ultimi match di stagione. Il secondo invece è tornato in quel di Cagliari dopo il prestito di sei mesi in granata nei quali non è riuscito a lasciare il segno, con la società granata che ha deciso di non riscattarlo, scenario quindi confermato dalle parole del DS rossoblù.

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Le dichiarazioni di Accardi su Belotti e Prati

“Belotti? È un ragazzo che si è fatto molto apprezzare per valori umani, sta lavorando, l'ho anche incontrato al centro sportivo e ha molta voglia di ripartire e di ricominciare. Da parte nostra stiamo facendo delle valutazioni per capire se possiamo ripuntare su di lui oppure no". Questo quanto dichiarato dal ds del Cagliari sull'attaccante ex Toro ai microfoni di Sky Sport. In merito al centrocampista, tornato nel capoluogo sardo dopo l'esperienza in prestito al Torino, ha invece affermato: "Prati è un patrimonio tecnico, vedremo durante il ritiro se continuerà con noi o no".