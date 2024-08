Calciomercato, Gosens verso il Toro: l’agente vola a Berlino, chiusura vicina

Gosens più vicino: l'agente è a Berlino

La chiusura dell'affare si fa dunque più vicina, ma restano da limare alcuni dettagli. In queste ore si sta infatti discutendo sulle condizioni che renderanno obbligatorio l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno: si tratterà con ogni probabilità di un numero di presenze e non di obiettivi di squadra (come potrebbe essere, ad esempio, la qualificazione in Europa). Che la trattativa sia a buon punto lo dimostra la presenza di Gianluca Mancini, agente del giocatore, a Berlino. L'obiettivo è arrivare alla fumata bianca già in giornata e portare Gosens in città per visite e firme prima del fine settimana. In questo modo il tedesco sarebbe pienamente a disposizione per l'esordio in campionato contro il Milan e il Toro potrebbe presentarsi alla prima uscita stagionale con un colpo sia funzionale sia in grado di scaldare la piazza. Prima andranno sistemati gli ultimi dettagli: sono ore caldissime.