Rafael Obrador è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il terzino sinistro classe 2004, cresciuto nel Real Madrid, è arrivato in città nel tardo pomeriggio di domenica e ha svolto in giornata le visite mediche di rito prima di firmare il contratto.
Calciomercato, Obrador-Torino: formula, cifre e dettagli
Il giocatore arriverà in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto
Obrador-Torino: tutti i dettagli—
Obrador arriva dal Benfica con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Al termine della stagione, la società granata potrà quindi valutare se procedere con l’acquisto a titolo definitivo oppure lasciarlo rientrare in Portogallo. Per la definizione dell’operazione è stato necessario attendere l’ok del Real Madrid, che deteneva un diritto di recompra sul giocatore, che ha esordito tra i professionisti con il club spagnolo.
