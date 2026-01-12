Calciomercato Serie A: un compagno di Ronaldo al Genoa, tombola Roma in attacco

I migliori giocatori sono richiesti all'estero, altri dall'estero li si vuole portare in Italia, e poi non manca chi cerca di girare i giocatori tra formazioni del nostro massimo campionato. Stentano a partire i movimenti, sia in entrata che in uscita, del Torino ma è molto attivo il calciomercato della Serie A. Arrivati ormai quasi alla seconda settimana della sessione invernale, alcune squadre stanno cercando di sistemare le proprie lacune mentre altre dovranno farlo in caso di eventuali partenze. Scopriamo insegue le notizie più calde del calciomercato della Serie A in questo lunedì 12 gennaio 2026.