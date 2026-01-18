Calciomercato Serie A: De Laurentiis chiama Sterling, Como su Nuno Tavares?

Gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di gennaio

Andrea Croveri 18 gennaio - 13:34

Domenica 18 gennaio: la Serie A prosegue con la ventunesima giornata, mentre il calciomercato è iniziato da sedici giorni e alla chiusura ne mancano soltanto quindici. Proprio per questo i direttori sportivi dei vari club sono al lavoro per consegnare nuovi giocatori ai rispettivi allenatori e sistemare gli esuberi. Superata ufficialmente la metà della sessione, il Torino non ha chiuso nemmeno un acquisto, anche se Rafa Obrador è atteso sotto la Mole a breve. Intanto, vediamo come si stanno muovendo gli altri club di Serie A.

Napoli tra sogno e concretezza Il Napoli è tra i club più attivi di questo gennaio e sta facendo parlare di sé per i numerosi nomi finiti sul taccuino di Aurelio De Laurentiis. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la rosa dopo gli importanti investimenti effettuati già in estate. La priorità è l’arrivo di un attaccante in grado di garantire estro e nuove soluzioni offensive al gioco di Conte. In Italia il profilo individuato è quello di Daniel Maldini, ex Monza e attualmente all’Atalanta, seguito con attenzione anche dalla Juventus. Il club azzurro, però, ha sondato anche una pista internazionale di grande fascino: Raheem Sterling, ex stella di Liverpool, Manchester City e Arsenal, oggi al Chelsea. L’inglese non rientra più nei piani dei Blues e il Napoli sogna il grande colpo, anche se il principale ostacolo resta l’ingaggio, al momento considerato troppo elevato. De Laurentiis lavora inoltre per rinforzare le corsie laterali e ha messo nel mirino Niccolò Fortini, classe 2006 della Fiorentina. Prima di avviare una trattativa ufficiale con i viola, però, il Napoli dovrà necessariamente cedere qualche elemento della rosa; in caso contrario, il discorso slitterà alla prossima estate. Sempre che la Roma, in agguato e interessata al giovane talento, non riesca ad anticipare la concorrenza.

Genoa: Dagasso e Ouedraogo molto vicini al club Nelle ultime giornate si è parlato molto della possibile risoluzione anticipata del contratto di Stanciu, che potrebbe lasciare a breve il Genoa. Il Grifone, però, si dimostra attivo anche sul fronte delle entrate. Sono infatti due i nomi che potrebbero presto firmare per i rossoblù. Il primo è Latif Ouedraogo, classe 2007 della Virtus Francavilla, operazione pensata più in prospettiva che per l’immediato. Il secondo rientra invece nei piani di breve termine del club: si tratta di Matteo Dagasso, centrocampista del Pescara di 21 anni, seguito anche dal Venezia, che spera di battere la concorrenza. Nonostante l’interesse degli arancioneroverdi, il Genoa è vicino alla chiusura: il giocatore ha già parlato con Daniele De Rossi, manca soltanto l'ok finale della dirigenza.

Milan: distanza tra Fofana e il Galatasaray, Kostic in arrivo? Spostandoci in Lombardia, il focus di oggi si concentra sul Milan, impegnato questa sera in casa contro il Lecce. I rossoneri lavorano su due fronti, uno in entrata e uno in uscita, ma entrambe le operazioni si stanno rivelando tutt’altro che semplici. Per quanto riguarda il mercato in entrata, il nome seguito con attenzione è quello di Andrej Kostic, talento classe 2007 del Partizan Belgrado. Si tratta di un profilo individuato in chiave futura: il giovane attaccante è già il secondo miglior marcatore della squadra serba e a settembre ha trovato la rete anche contro l’Italia Under 21 con la maglia del Montenegro. La trattativa, però, non è in discesa, dato che sul giocatore si registra anche l’interesse di alcuni club tedeschi. Per affondare il colpo, il Milan dovrà accelerare. Sul fronte delle uscite, invece, il Galatasaray continua a spingere per Fofana. Il centrocampista, al momento, non ha dato apertura al trasferimento, rendendo l’operazione complessa. Il club turco potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni, ma allo stato attuale la distanza tra le parti resta significativa.

Lazio: Nuno Tavares in partenza, direzione Como? Il destino di Nuno Tavares potrebbe essere ancora in Serie A. Nelle scorse settimane il trasferimento in Arabia Saudita sembrava la soluzione più probabile, poi il terzino sinistro della Lazio è finito nel mirino del Besiktas e, nelle ultime ore, anche sotto quello del Como, pronto a tentare il sorpasso per aggiudicarsi il giocatore. Dopo un avvio di stagione deludente, Tavares è vicino all’uscita dai biancocelesti e il Como valuta l’operazione come un’opportunità per rilanciare le sue doti offensive in un contesto in cui potrebbe ritrovare continuità e centralità. Intanto, in casa Lazio, le strategie per la fascia sinistra sono già delineate. Il club ha virtualmente chiuso per l’arrivo di Pedraza dal Villarreal a partire da giugno, ma un’eventuale partenza anticipata di Nuno Tavares potrebbe spingere la dirigenza ad accelerare i tempi e anticipare l’approdo dell’esterno spagnolo già in questa sessione di mercato.

Il Verona ufficializza Lirola Chiudiamo con un'ufficialità. Torna in Serie A Pol Lirola, esterno spagnolo che si prepara a iniziare una nuova avventura con il Verona, dopo che in Italia ha già vestito in passato le maglie di Juventus, Sassuolo, Fiorentina e Frosinone. Il club scaligero ha infatti raggiunto l’accordo con il Marsiglia per il trasferimento a titolo definitivo del classe 1997, che in questa stagione ha collezionato tre presenze in Ligue 1.