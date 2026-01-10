Calciomercato Serie A: doppio colpo Lecce, Maldini sotto i riflettori

Terminata la prima parte di stagione, prende ufficialmente il via il girone di ritorno. Mentre le squadre sono impegnate nella ventesima giornata, il calciomercato di Serie A non si ferma e, anzi, entra sempre più nel vivo. I club del massimo campionato italiano si stanno mostrando particolarmente attivi: sono numerosi i nomi appuntati sui taccuini dei direttori sportivi, così come le trattative avviate negli ultimi giorni. Alcune operazioni hanno già trovato conferme, mentre altre vivono ore decisive, tra contatti continui e possibili accelerazioni. Il mese di gennaio, forse un po’ a sorpresa, si sta rivelando caldo e ricco di movimenti, destinati a incidere sugli equilibri della seconda parte di stagione. Vediamo nel dettaglio le ultime notizie e gli aggiornamenti di giornata.