Secondo quanto appreso dalla redazione di Toro News, si avvicina al Torino Niccolò Fortini. L'operazione ha subito un'accelerazione nelle ultime ore. Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato dell'inserimento degli inglesi dell'Hull City, ma vi avevamo anche evidenziato che le intenzioni del giocatore e del suo entourage erano quelle di trasfersi al Torino. Tali intenzioni sono state confermate nelle ultime ore e la trattativa è sempre più vicina a chiudersi. Ricordiamo che Fortini è nei radar di Petrachi ormai da qualche settimana. Il direttore sportivo granata aveva presentato un'offerta da circa 5 milioni di euro, ma la richiesta dei viola sarebbe stata di almeno il doppio. Ecco quindi che è arrivato il nuovo affondo granata e vedremo se porterà al tanto atteso semaforo verde.