Calciomercato Torino, Balcot in prestito al Mantova: è ufficiale

Da un estremo all’altro. I tifosi granata iniziano finalmente a intravedere la “carne sul fuoco” della nuova gestione Petrachi, al lavoro per consegnare a Baroni i primi rinforzi del mercato. I nomi in cima alla lista restano quelli di Obrador e David Ricardo, ma il direttore sportivo granata è attivo anche sul fronte delle uscite. Dopo la prima parte di stagione disputata in Serie C con la maglia della Ternana, il terzino destro Côme Bianay Balcot sale di categoria e passa ufficialmente al Mantova con la formula del prestito secco. Il classe 2005 francese ha già maturato una buona esperienza tra i professionisti e i settori giovanili: 15 presenze con le Fere, 31 gare nell’Under 19 del Monza, 36 in quella del Torino e 7 apparizioni con la Triestina nel girone di ritorno della scorsa stagione.