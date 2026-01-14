Calciomercato Torino, da Ricardo a Prati per arrivare a Obrador: il punto di giornata

Domani sarà il quindici gennaio e si può dire che siamo ormai a metà della sessione di calciomercato invernale. È dunque lecito pensare che a breve si entrerà ufficialmente nel vivo, anche se alcune squadre di Serie A sembrano esserci già da un pezzo. C’è chi si chiede se, quest’anno, il calciomercato sia iniziato anche per il Torino. Finora si è parlato molto, forse troppo, ma sembra che il momento di passare ai fatti sia finalmente arrivato. Quella di oggi è stata una giornata parecchio attiva e sul mondo granata si registrano diverse novità. Inizia a intravedersi la famosa “carne al fuoco” di cui ha parlato Cairo: ora resta da capire la cottura, sperando che non si bruci. Vediamo quindi cosa è successo e quali sono le novità.