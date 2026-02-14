Calciomercato Torino, Galantai passa al Diosgyor Futball Club Kft – UFFICIALE

Il mercato della Serie A si è ormai concluso da tempo, ma restano ancora alcune opportunità per definire operazioni in uscita all'estero. È quanto accaduto oggi a Torino, dove il club granata ha ufficializzato una cessione riguardante la Primavera. Il centrocampista ungherese, reduce da un lungo stop a causa del grave infortunio rimediato nell’ottobre 2024 durante un impegno con la nazionale e che lo aveva tenuto lontano dal campo a lungo, lascia così il settore giovanile granata. Nella giornata odierna, infatti, Tamas Galantai, classe 2006, è stato ceduto a titolo definitivo al Diosgyor Futball Club Kft, società del suo Paese d’origine, come comunicato ufficialmente dal club sul proprio sito.