Calciomercato Torino, Galantai passa al Diosgyor Futball Club Kft – UFFICIALE

Il mercato della Serie A si è ormai concluso da tempo, ma restano ancora alcune opportunità per definire operazioni in uscita all'estero. È quanto accaduto oggi a Torino, dove il club granata ha ufficializzato una cessione riguardante la Primavera. Il centrocampista ungherese, reduce da un lungo stop a causa del grave infortunio rimediato nell’ottobre 2024 durante un impegno con la nazionale e che lo aveva tenuto lontano dal campo a lungo, lascia così il settore giovanile granata. Nella giornata odierna, infatti, Tamas Galantai, classe 2006, è stato ceduto a titolo definitivo al Diosgyor Futball Club Kft, società del suo Paese d’origine, come comunicato ufficialmente dal club sul proprio sito.
Il centrocampista ungherese lascia il Toro
Galantai ceduto a titolo definitivo, il comunicato—
"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Diosgyor Futball Club Kft, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tamas Galantai. Il Torino saluta Galantai con un “in bocca al lupo” per il proseguimento della sua carriera".
