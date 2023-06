Calciomercato Torino, il punto: da Bellanova e Praet a Schuurs

La sessione estiva di calciomercato non è ancora ufficialmente iniziata, ma sono già diverse le voci e le trattative che coinvolgono i club di Serie A, compreso il Torino. Il primo colpo ufficiale di mercato per i granata è stato il portiere Mihai Popa, preso a zero nei giorni scorsi (QUI i dettagli sull'operazione). Il Torino continua a muoversi sia sul fronte che riguarda le entrate, che quello riguardante le uscite. Non mancano poi i rinnovi. Di seguito il punto di mercato odierno (lunedì 26 giugno) sulle ultime novità che riguardano i granata.