Lucas Perri è ufficialmente un nuovo giocatore granata: il portiere arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un portiere classe '97 con esperienze soprattutto in Ligue 1, dove ha vestito la maglia del Lione e in Premier League, dove proprio con il Leeds ha collezionato 16 presenze nella scorsa stagione. Con il suo arrivo e quello del giovane Mascardi ad inizio luglio, Petrachi completa il reparto dei portieri, con il brasiliano che sarà il nuovo numero uno.

Formula cifre e dettagli dell'operazione

Mesi di attesa e diversi cambi di scenario, ma alla fine il Torino ha chiuso l'operazione per portare Lucas Perri sotto la Mole. Il portiere brasiliano aveva già dato da tempo il proprio ok al trasferimento, mentre il club granata e il Leeds hanno lavorato per trovare la formula definitiva. L'accordo è stato raggiunto sulla base di unPerri sarà dunque il nuovo numero uno del Toro, pronto a difendere i pali granata e a portare con sé l'esperienza maturata in Inghilterra.