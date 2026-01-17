Sembra che finalmente ci siamo: Baroni è pronto ad accogliere il suo nuovo quinto di sinistra, anche se la testa va - e deve andare - prima sul campo del Grande Torino per la partita con la Roma. Per l'ex Real Madrid Rafael Obrador è questione di ore ed è atteso sotto la Mole nella giornata di domani, o più probabilmente in quella di lunedì 19 gennaio. Restano soltanto da limare gli ultimi dettagli, poi sarà ufficiale l’addio al Benfica di Mourinho, club nel quale in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi spazio, collezionando appena tre presenze per un totale di 238 minuti giocati. Lo spagnolo, però, non è l’unico profilo seguito da Petrachi. La Coppa d’Africa è infatti prossima alla conclusione e questo porterà al rientro di Masina alla base, ma il reparto difensivo resta comunque numericamente corto. Per questo motivo il Torino continua a monitorare il mercato, alla ricerca di ulteriori rinforzi per completare la rosa.
Calciomercato Torino, per Obrador siamo ai dettagli: il punto
Un difensore per Baroni—
Il nome più gettonato per rinforzare la difesa, come noto, è quello di David Ricardo, sul quale il direttore sportivo granata continua a puntare nonostante la trattativa si stia facendo sempre più complessa. Il difensore brasiliano spinge per il trasferimento al Torino, ma su di lui è arrivato anche l'interesse della Dinamo Mosca. Nel frattempo, il prossimo ritorno di Adam Masina alla base potrebbe rappresentare un assist anche in chiave mercato. Il difensore ha progressivamente perso il posto nelle gerarchie granata, trovando sempre meno spazio, salvo poi mettersi in luce in Coppa d’Africa. Proprio la competizione continentale ha fatto da vetrina per Masina, rendendo plausibile l’interesse di alcuni club pronti a valutare un suo possibile acquisto.
