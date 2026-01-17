Calciomercato Torino, per Obrador siamo ai dettagli: il punto

Sembra che finalmente ci siamo: Baroni è pronto ad accogliere il suo nuovo quinto di sinistra, anche se la testa va - e deve andare - prima sul campo del Grande Torino per la partita con la Roma. Per l'ex Real Madrid Rafael Obrador è questione di ore ed è atteso sotto la Mole nella giornata di domani, o più probabilmente in quella di lunedì 19 gennaio. Restano soltanto da limare gli ultimi dettagli, poi sarà ufficiale l’addio al Benfica di Mourinho, club nel quale in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi spazio, collezionando appena tre presenze per un totale di 238 minuti giocati. Lo spagnolo, però, non è l’unico profilo seguito da Petrachi. La Coppa d’Africa è infatti prossima alla conclusione e questo porterà al rientro di Masina alla base, ma il reparto difensivo resta comunque numericamente corto. Per questo motivo il Torino continua a monitorare il mercato, alla ricerca di ulteriori rinforzi per completare la rosa.