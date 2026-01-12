Calciomercato Torino, settimana decisiva per David Ricardo: la situazione

Gennaio si scalda, anche se il Torino sembra ancora un po’ in ritardo. "Petrachi è attivo, ha tanta carne al fuoco. Parlare oggi è prematuro, stiamo lavorando con molta velocità" aveva detto il presidente Urbano Cairo dopo la sconfitta con l’Udinese. Carne che ora si spera venga cotta nel modo migliore. Intanto Petrachi sembra intenzionato a smuovere la situazione riguardo a uno dei nomi scritti in rosso sul suo taccuino: quello di David Ricardo, difensore brasiliano del Botafogo. Un asse, quello con il Brasile, che in passato ha già portato risultati importanti, come dimostrano gli arrivi di Bruno Peres e Bremer di qualche anno fa.
Gli aggiornamenti riguardo ai movimenti di mercato dei granata: novità sul difensore brasiliano
Il Torino accelera, le parti si avvicinano—
Il futuro del classe 2002 è in bilico: il suo club valuta le proposte e il Toro sembra finalmente pronto a smettere di tentennare e ad affondare il colpo. Se finora le offerte granata erano impostate su un prestito con diritto di riscatto, ora il Toro ha aperto alla possibilità di un’operazione a titolo definitivo. Restano da definire le cifre: in precedenza il Torino aveva messo sul piatto 7 milioni per un'offerta con obbligo di riscatto, ma il club brasiliano ne chiedeva 9. Con la nuova mossa di Petrachi, la distanza tra le parti potrebbe essersi ridotta e i due club lavorano con fiducia per arrivare a un accordo.
