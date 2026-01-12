Calciomercato Torino, settimana decisiva per David Ricardo: la situazione

Gennaio si scalda, anche se il Torino sembra ancora un po’ in ritardo. "Petrachi è attivo, ha tanta carne al fuoco. Parlare oggi è prematuro, stiamo lavorando con molta velocità" aveva detto il presidente Urbano Cairo dopo la sconfitta con l’Udinese. Carne che ora si spera venga cotta nel modo migliore. Intanto Petrachi sembra intenzionato a smuovere la situazione riguardo a uno dei nomi scritti in rosso sul suo taccuino: quello di David Ricardo, difensore brasiliano del Botafogo. Un asse, quello con il Brasile, che in passato ha già portato risultati importanti, come dimostrano gli arrivi di Bruno Peres e Bremer di qualche anno fa.