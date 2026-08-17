Il Toro lavora anche alle uscite e sugli esterni la situazione in casa granata è tutt'altro che definita. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Zakaria Aboukhlal è finito nel mirino dell'Elche e tra i due club ci sarebbero già stati i primi contatti. La trattativa potrebbe essere impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, con l'inserimento di una clausola sulla futura rivendita del giocatore. Per il classe 2000, arrivato dal Tolosa nell'estate 2025 e reduce da un problema al ginocchio, potrebbe dunque aprirsi una nuova esperienza lontano da Torino. Un'eventuale partenza avrebbe però conseguenze importanti sul mercato granata: il Toro si ritroverebbe con una casella da riempire su entrambe le corsie, visto che sarebbe necessario intervenire sia a destra che a sinistra. La cessione di Aboukhlal, quindi, non sarebbe soltanto un'uscita, ma aprirebbe di fatto un nuovo capitolo del mercato in entrata.