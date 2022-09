Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Yann Karamoh

Con l'arrivo a titolo definitivo di Yann Karamoh, si è ufficialmente chiuso il mercato estivo del Torino. L'attaccante classe 1998 arriva dal Parma, ma complice la retrocessione dei ducali in Serie B, ha giocato l'ultima stagione in prestito al Karagümrük, in Super Lig turca. I tifosi si aspettavano Dennis Praet, ma vista la chiusura da parte del Leicester, il ds Vagnati ha deciso di virare su un altro profilo, in grado di giocare sia sulla trequarti che in attacco. Come di consueto, Toro News propone tre riflessioni dopo l'ufficialità di ogni operazione di mercato.