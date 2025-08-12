Calciomercato, il Napoli sonda Elmas con il Lipsia: le ultime

Il Torino ha preso Eljif Elmas a gennaio, in prestito con diritto di riscatto, fissato, per l'appunto, a 17 milioni. I granata in quel momento avevano bisogno di un colpo di grande qualità che potesse risollevare la squadra da subito. E così è stato. Poi la decisione, a fine giugno, di non esercitare l'opzione di riscatto. Così il macedone è tornato al Lipsia ma senza mai essere nei piani del club tedesco. Al contrario, è sempre rimasto nei piani del Torino: il club granata dall'inizio del calciomercato ha mantenuto il sogno di riportare Elmas sotto la Mole. Vagnati conosce le difficoltà dell'operazione, per questo nel frattempo ha trovato un accordo con Oristanio e si è avvicinato a trovarlo anche con il Venezia. L'obiettivo principale per chiudere il capitolo esterni - dopo gli arrivi di Ngonge e Aboukhlal - rimane però Elmas, giocatore di grande qualità e conoscenza del campionato italiano, che sarebbe il titolare sulla corsia sinistra e permetterebbe ad Aboukhlal di diventare il jolly di Baroni, da schierare a piacimento su tutto il fronte della trequarti. Avere il marocchino come titolare o come riserva di lusso fa tutta la differenza del mondo, anche sul voto finale della campagna acquisti di Urbano Cairo.

Elmas: le difficoltà della trattativa e l'inserimento del Napoli

Come detto, la trattativa è complicata. Questo perché il Lipsia non si è mai spostato dalla propria richiesta (17 milioni) mentre il Torino non ha mai avuto intenzione di avvicinarsi a tale cifra. Così una situazione di stallo, con il club tedesco disposto ad abbassare la propria valutazione solo in extremis: se nessun club dovesse avvicinarsi alle richieste iniziali, allora potrebbe pensare di accontentare il Torino. Qui si inserisce il Napoli: dopo aver venduto Ngonge, Simeone e Raspadori (due di questi, per altro, al Torino) il club partenopeo ha bisogno di un nuovo innesto nelle zone offensive del campo. Un ritorno di Elmas sarebbe gradito - oltre che alla piazza - anche a Conte, che conosce le qualità del giocatore. Se, però, Vagnati ha impostato la trattativa sulla base della volontà di Elmas, che, volendo tornare al Torino, ha rifiutato altre proposte da club italiani e non, il ritorno della vecchia fiamma del macedone potrebbe cambiare la situazione. Elmas è affezionato alla piazza napoletana - e anche i tifosi granata lo sanno: nelle ultime ore molti stanno basando i propri giudizi sul fatto che la foto profilo del macedone su Instagram sia un'immagine che lo ritrae baciando la Serie A con la maglia del Napoli - e per questo potrebbe cambiare le proprie valutazioni. Certo deve considerare che, se sotto la Mole sarebbe un titolare inamovibile, a Napoli la situazione sarebbe ben diversa. In ogni caso, al momento il club di De Laurentiis si è mosso soltanto con un sondaggio, dato che il macedone non rappresenta una prima scelta. Questo comunque è sufficiente per mettere fretta al Torino, che se vuole veramente Elmas non può permettersi di perdere troppo tempo e deve sbrigarsi a trovare un accordo su cifre e formula con il Lipsia.