Calciomercato Torino, idea Pezzella: sull’out mancino serve nuova linfa

C'è un nuovo nome sull'agenda del Torino: secondo varie indiscrezioni degli addetti ai lavori, il Toro ha messo gli occhi su Giuseppe Pezzella, terzino sinistro in forza all'Empoli ma che con ogni probabilità non giocherà la prossima Serie B. Quello dell'esterno non è il primo giocatore dei toscani che piace ai granata: dopo Fazzini, Colombo e Anjorin, si aggiunge dunque anche quello del classe 1997 nato a Napoli. Il terzino ha vari estimatori in A e anche i granata, oltre alla Lazio, lo stanno valutando per aggiungere un tassello alla corsia mancina di Baroni. Il nome di Pezzella si aggiunge dunque al casting per il terzino sinistro dopo quello di Doig , reduce da una buona stagione col Sassuolo.

Toro in cerca di rinforzi a sinistra

Con Borna Sosa out, Biraghi in dubbio - dato che, con il possibile ritorno di Pioli alla Fiorentina, potrebbe tornare in viola dopo solo 6 mesi - il Torino ha bisogno di almeno un nuovo terzino sinistro per puntellare la squadra da mettere a disposizione di Baroni. Baroni che potrebbe aver indicato proprio il suo ex giocatore a Lecce, oggi ad Empoli, come possibile rinforzo: il classe '97, nonostante la retrocessione della squadra, è reduce da una buona stagione in termini di affidabilità difensiva, continuità fisica e propositività offensiva con i suoi 4 assist in stagione. Dopo l'ultima annata in azzurro, quella di Pezzella è dunque una candidatura forte e potrebbe rappresentare una valida alternativa – o una soluzione stabile – per la corsia mancina del Toro: con i suoi 27 anni è nel pieno della maturità calcistica, conosce il nostro calcio, avendo esordito in A col Palermo nel 2017, e conosce già mister Baroni.