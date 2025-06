Torino, per l’attacco si guarda in Serie B: opzione Shpendi come giovane talento

Dopo aver sondato Pio Esposito dell'Inter, i granata hanno anche in Cristian Shpendi del Cesena un'idea per il loro attacco del futuro

Uno dei reparti in cui il Torino si deve rinforzare per il futuro è quello d'attacco. Non a caso la dirigenza granata aveva sondato anche Francesco Pio Esposito come possibile idea per il reparto avanzato ma c'è da fare i conti con la resistenza dell'Inter. Dopo l'ultima stagione ottima in Serie B, l'attaccante campano piace al DT Davide Vagnati che però ha anche altri nomi segnato sulla sua lista mercato per questa sessione estiva e uno di quelli sotto osservazione è anche Cristian Shpendi del Cesena.

Il Torino cerca un attaccante giovane da fare crescere alle spalle di Zapata e Adams — L'attacco del Toro è al momento composto da Zapata, Adams, Sanabria e il rientrante Pellegri (con Salama che non verrà riscattato e dal primo luglio tornerà in Francia). Il futuro degli ultimi due di questa lista non è affatto certo di essere ancora in granata e per questo servirà un nuovo innesto da affiancare al colombiano e allo scozzese. In queste settimane la dirigenza del Torino si è adoperata per trovare un nuovo profilo che fosse giovane e di talento in modo da poter crescere sotto l'ala di due compagni di reparto esperti. L'obiettivo sarebbe infatti quello di trovare un centravanti che possa maturare e che possa diventare un punto di riferimento per il presente ma soprattutto per il futuro del club. Non a caso Vagnati sta seguendo i prospetti più interessanti della Serie B, dove ci sono alcuni giovani attaccanti che potrebbero fare al caso del Toro come Pio Esposito (al momento complicato alle condizioni del Toro) e Shpendi.

Shpendi si mette in mostra a Cesena: i numeri della sua ultima stagione in Serie B — Cristian Shpendi è un attaccante italo-albanese di proprietà del Cesena che nell'ultima annata ha realizzato 11 gol (e un assist) nel campionato di Serie B oltre a 2 reti in Coppa Italia, per un totale di 38 presenze stagionali. Si tratta di un nome che non è nuovo e che circola da tempo negli uffici del Torino perché è stato visionato già più volte nell'ultimo anno. Già dodici mesi fa, infatti, Vagnati aveva seguito il centravanti classe 2003 quando aveva conquistato la promozione dalla Serie C alla B con la divisa del Cesena. Su di lui ci sono anche altri club di Serie A perché sembra essere pronto per il grande salto ma certamente la società romagnola non vorrà privarsi a cuor leggero di questo suo talento. Shpendi ha dimostrato di avere una buona freddezza sotto porta con 10 grandi occasioni segnate in stagione su un totale di 19, come si evince dai dati di Sofascore. Ecco quindi che il nazionale albanese U21 potrebbe aiutare il Toro in zona gol e crescere ancora di più sotto l'ala di due ottimi attaccanti come Adams e Zapata.