Ufficiali le designazioni arbitrali per la trentaduesima di campionato

Andrea Croveri

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 32ª giornata di Serie A. Dopo la sfida di Pasqua in trasferta contro il Pisa, il Torino torna all’Olimpico Grande Torino per affrontare il Verona. A dirigere l’incontro sarà Kevin Bonacina, coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Pistarelli, con Manganiello nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Marini, assistito da Meraviglia. Di seguito, tutte le designazioni.

Le designazioni della trentaduesima giornata

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ROMA – PISA Venerdì 10/04 h. 20.45

FELICIANI

BINDONI – TEGONI

IV: MARIANI

VAR: GIUA

AVAR: DI PAOLO

CAGLIARI – CREMONESE Sabato 11/04 h. 15.00

DOVERI

BERCIGLI – FONTANI

IV: MARINELLI

VAR: GUIDA

AVAR: MAZZOLENI

TORINO – H. VERONA Sabato 11/04 h. 15.00

BONACINA

YOSHIKAWA – PISTARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: MARINI

AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – UDINESE Sabato 11/04 h. 18.00

MARCHETTI

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV: MUCERA

VAR: MAGGIONI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – JUVENTUS Sabato 11/04 h. 20.45

MARESCA

BERTI – DEI GIUDICI

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

GENOA – SASSUOLO h. 12.30

RAPUANO

DI GIOIA – MORO

IV: DI MARCO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GUIDA

PARMA – NAPOLI h. 15.00

DI BELLO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV: COLLU

VAR: ABISSO

AVAR: MARINI

BOLOGNA – LECCE h. 18.00

COLOMBO

PERROTTI – CECCON

IV: CREZZINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

COMO – INTER h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAGGIONI

FIORENTINA – LAZIO Lunedì 13/04 h. 20.45

FABBRI

VECCHI – ZINGARELLI

IV: PERRI

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

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