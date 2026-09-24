Tutto fatto, l’Udinese ha preso David Alaba! Ne avevamo già parlato, ora il gran colpo è ufficiale: l’ex Bayern Monaco e Real Madrid è un nuovo giocatore bianconero. E si tratta di un affare che non può che far rumore perché il club friulano ha pescato tra gli svincolati un campione con quattro Champions League in bacheca.

Classe 1992, Alaba porta in Friuli un curriculum da fuoriclasse. Con il Bayern Monaco ha collezionato oltre 400 presenze e conquistato 27 trofei, tra cui dieci Bundesliga e due Champions League. Nel 2021 il trasferimento al Real Madrid a parametro zero, con altri successi: due Liga, due Champions, una Coppa del Re e due Mondiali per Club. Capitano dell’Austria, è reduce dal Mondiale di questa estate: quattro partite da titolare e un assist. Ora la nuova sfida è in Serie A. L’Udinese piazza un colpo sorprendente e porta a Udine esperienza, qualità e mentalità da vincente. " " ha annunciato il club: "David Alaba è un nuovo giocatore dell’Udinese Calcio. Esperienza, leadership e una carriera vissuta ai massimi livelli del calcio mondiale. Benvenuto a Udine, David!"