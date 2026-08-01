Nuovo capitolo in Serie D e al Chisola Calcio per Matteo Brezzo, dopo l'avventura nel club di Vinovo nella scorsa stagione. Il portiere classe 2005 è stato girato nuovamente in prestito alla squadra piemontese e saluta ancora una volta il Torino ed è pronto a ripartire da dove aveva terminato la scorsa annata.

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Il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto nuovamente al Chisola Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo. Il Torino saluta Matteo con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera"