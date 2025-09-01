UFFICIALE – Torino, Ciammaglichella rinnova e si trasferisce alla Juve Stabia

Proprio nell'ultima ora di calciomercato arriva la conferma ufficiale della partenza di Aaron Ciammaglichella dal Torino. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile granata ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027 (con opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione) con la società piemontese e poi parte per un prestito alla Juve Stabia. Per Ciammaglichella si tratta del secondo prestito consecutivo: la scorsa stagione ha giocato gli ultimi sei mesi in Serie C con la Ternana mentre ora si trasferisce nel club campano che milita in Serie B. Di seguito il comunicato ufficiale del Torino: