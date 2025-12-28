Il capitano granata può lasciare il Torino nella sessione invernale di calciomercato che prenderà il via tra pochi giorni? Nelle ore antecedenti Torino-Cagliari ha iniziato a circolare una voce secondo la quale un club turco, il Besiktas, sarebbe interessato al profilo di Duvan Zapata. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, alcuni intermediari del club bianconero della Süper Lig si sarebbero recati allo stadio Olimpico Grande Torino in data 8 dicembre, in occasione di Torino-Milan: la formazione di Baroni è uscita dal campo senza punti ma il bomber colombiano ha raccolto il primo gol 429 giorni dopo l'ultimo segnato. Sirene, quelle turche, che impensieriscono certamente i tifosi, ma anche Baroni. Cairo, al momento, non sembra preoccupato...
Zapata-Besiktas: può partire a gennaio? La risposta di Cairo
Certamente il numero 91 granata non è in forma come poteva essere prima dell'infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo a partire dal 5 ottobre 2024 e fino a non molto tempo fa, ma rimane un giocatore fondamentale: il peso specifico in campo dell'ex Atalanta è evidente e anche negli spogliatoi il carisma del colombiano ha un valore non indifferente. Per questo, un'eventuale partenza di Duvan Zapata potrebbe impensierire e non poco non soltanto i tifosi, ma anche Baroni e compagni. Al momento, però - secondo quanto affermato dal patron del Torino -, l'offerta di cui si parlava sembra non sia ancora arrivata: "Non ne so nulla, mi è totalmente nuova", ha commentato Urbano Cairo al termine di Torino-Cagliari. Un'affermazione che può rassicurare i tifosi: l'offerta del Besiktas forse non è ancora arrivata, e in caso Cairo non sembra propenso a valutarla...
