Zapata-Besiktas: può partire a gennaio? La risposta di Cairo

Il capitano granata può lasciare il Torino nella sessione invernale di calciomercato che prenderà il via tra pochi giorni? Nelle ore antecedenti Torino-Cagliari ha iniziato a circolare una voce secondo la quale un club turco, il Besiktas, sarebbe interessato al profilo di Duvan Zapata . Secondo quanto raccolto da Sportitalia, alcuni intermediari del club bianconero della Süper Lig si sarebbero recati allo stadio Olimpico Grande Torino in data 8 dicembre, in occasione di Torino-Milan: la formazione di Baroni è uscita dal campo senza punti ma il bomber colombiano ha raccolto il primo gol 429 giorni dopo l'ultimo segnato . Sirene, quelle turche, che impensieriscono certamente i tifosi, ma anche Baroni. Cairo, al momento, non sembra preoccupato...

Besiktas su Zapata? La risposta di Cairo

Certamente il numero 91 granata non è in forma come poteva essere prima dell'infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo a partire dal 5 ottobre 2024 e fino a non molto tempo fa, ma rimane un giocatore fondamentale: il peso specifico in campo dell'ex Atalanta è evidente e anche negli spogliatoi il carisma del colombiano ha un valore non indifferente. Per questo, un'eventuale partenza di Duvan Zapata potrebbe impensierire e non poco non soltanto i tifosi, ma anche Baroni e compagni. Al momento, però - secondo quanto affermato dal patron del Torino -, l'offerta di cui si parlava sembra non sia ancora arrivata: "Non ne so nulla, mi è totalmente nuova", ha commentato Urbano Cairo al termine di Torino-Cagliari. Un'affermazione che può rassicurare i tifosi: l'offerta del Besiktas forse non è ancora arrivata, e in caso Cairo non sembra propenso a valutarla...