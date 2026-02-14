Bologna, i convocati di Italiano: out De Silvestri, presenti Lucumì e Moro

Toro News
I 22 rossoblù scelti per la gara di domani
Andrea Croveri

Manca sempre meno all’incontro di domani, in cui il Torino ospiterà il Bologna all'Olimpico di Torino. I rossoblù, piuttosto completi, affronteranno la squadra granata con una rosa di 22 giocatori chiamati a rapporto da Italiano. Tra le novità figurano le presenze di Lucumì e Moro, mentre sono assenti De Silvestri, Heggem e Lykogiannis per infortunio e lo squalificato Tommaso Pobega.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Helland, Lucumi, Miranda, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

