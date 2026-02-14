Manca sempre meno all’incontro di domani, in cui il Torino ospiterà il Bologna all'Olimpico di Torino. I rossoblù, piuttosto completi, affronteranno la squadra granata con una rosa di 22 giocatori chiamati a rapporto da Italiano. Tra le novità figurano le presenze di Lucumì e Moro, mentre sono assenti De Silvestri, Heggem e Lykogiannis per infortunio e lo squalificato Tommaso Pobega.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor campionato Bologna, i convocati di Italiano: out De Silvestri, presenti Lucumì e Moro
prepartita
Bologna, i convocati di Italiano: out De Silvestri, presenti Lucumì e Moro
I 22 rossoblù scelti per la gara di domani
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, Helland, Lucumi, Miranda, Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA