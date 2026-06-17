Una via di continuità per il club giallorosso
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Ora è ufficiale: Eusebio Di Francesco resterà l'allenatore del Lecce anche nella prossima stagione. La formazione salentina è riuscita nell'impresa di salvarsi, contribuendo, invece, alla retrocessione della Cremonese. Esonerato, dunque, Davide Nicola e neanche Marco Giampaolo, altro ex granata, è riuscito a mantenere la categoria.
Lecce: si prosegue con Di Francesco: il comunicatoCe l'ha fatta, invece, il tecnico abruzzese, che ha salvato in extremis il club salentino. Per il tecnico ex Sassuolo e Roma c'erano le attenzioni di altri club, tra i quali, parzialmente e da lontano, anche il Torino, ma alla fine entrambe le parti hanno scelto la via della continuità per la Serie A 2026/27. "Prolungato fino al 30 giugno 2028 il rapporto contrattuale con mister Di Francesco", annuncia il club in una nota ufficiale.
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