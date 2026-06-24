La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente giorni e orari di gara del campionato 2026/27. La programmazione standard prevederà un anticipo il venerdì sera alle 20.45, tre gare il sabato (15.00, 18.00 e 20.45), quattro la domenica (12.30, due alle 15.00, 18.00 e 20.45) e il consueto posticipo del lunedì alle 20.45. Non mancheranno però alcune eccezioni. Nelle giornate che precedono le soste per le nazionali o i turni infrasettimanali non sarà previsto il posticipo del lunedì, mentre in quelle successive verrà eliminato l'anticipo del venerdì. I due turni infrasettimanali della stagione, in programma alla 9ª e alla 18ª giornata, saranno invece distribuiti in base alle esigenze televisive e sportive.

Definita anche la programmazione delle prime giornate. La Serie A prenderà il via domenica 23 agosto 2026 con due gare alle 20.45, precedute da quattro anticipi al sabato e due partite domenicali alle 18.30. La seconda giornata si giocherà dal 28 al 31 agosto esclusivamente nelle fasce orarie delle 18.30 e delle 20.45. Le ultime due giornate, la 37ª e la 38ª, si disputeranno invece in contemporanea domenica 23 e domenica 30 maggio 2027. Le dieci partite saranno programmate alle ore 15.00, salvo eventuali modifiche per garantire la contemporaneità delle squadre coinvolte nella stessa corsa di classifica o per esigenze legate alle finali delle coppe europee.