Dopo 5 giornate, al sesto turno arriva il primo 0-0 del campionato. Il Como tra le mura amiche frena la rincorsa della Roma sull'Inter, con Butez e Gollini che riescono a tenere la propria porta inviolata. Sull'andamento della gara pesa l'espulsione rimediata dal faro offensivo dei giallorossi Donyell Malen al 54'. Da segnalare anche l'infortunio dell'arbitro, che è stato sostituito nel corso della partita. A rendersi più pericolosi sono stati i lariani, che però sono stati poco precisi al tiro, con solo 4 conclusioni in porta su 19 totali. Il fortino capitolino dopo l'espulsione ha retto e alla fine la sfida si è conclusa 0-0. In questo modo i padroni di casa salgono a quota 11 punti, agganciando il Milan che giocherà alle 18:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La squadra di Gasperini è invece a 14 punti, a -2 dai nerazzurri e attende di vedere il risultato della Lazio, che potrebbe scavalcarla, in casa contro il Monza.