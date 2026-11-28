Il Frosinone inaugura il sabato di Serie A con una vittoria nel match delle 15 contro il Parma. Gli uomini di Alvini volano davanti ai propri tifosi e calano il tris alla squadra di Gilardino. Un primo tempo spento termina 0-0, ma è nella ripresa che i gialloblù salgono in cattedra con uno scatenatissimo Bobcek. Lo slovacco, acquisto più oneroso della storia del Frosinone, non fa rimpiangere Raimondo e sigla la tripletta personale con i gol al 55', 61' e 79'. Il Frosinone sale così a quota 23 punti, momentaneamente al sesto posto, a tre punti dal Como, attualmente quinto. Il Parma, invece, resta in zona retrocessione: terz'ultimo a quota 8 punti.