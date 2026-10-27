Nell'anticipo delle 20:45 della nona giornata di Serie A, il Torino di Ignazio Abate trova la quarta sconfitta stagionale e perde 1-3 contro il Como, rimanendo a 13 punti. I granata sono momentaneamente all'ottavo posto in classifica. I lariani salgono invece a 20 punti e collezionano la terza vittoria consecutiva. I biancoblu nel prossimo impegno ospiteranno in casa propria il Venezia, i granata invece dovranno ripartire dallo Stirpe e faranno visita alla miglior sorpresa del campionato, il Frosinone.

Roma-Cagliari 4-2

Sassuolo-Lazio 2-6

Nell'altro anticipo in contemporanea la Roma vince 4-2 contro il Cagliari, salendo a 21 punti. I giallorossi ribaltano il gol iniziale di Nzola su rigore, con Lulli e Pisilli. I sardi pareggiano con Maldini all' 81', ma la Roma trova nel giro di due minuti altre due reti con Mora e Malen e il match termina 4-2. I capitolini salgono a 21 punti, i sardi invece restano a 13 punti e trovano la terza sconfitta di fila. Il gruppo di Pisacane nel prossimo weekend giocherà ancora all'Olimpico ma come avversario della Lazio. La squadra di Gasperini invece andrà in trasferta e se la vedrà con l'Udinese.I biancocelesti hanno aperto questo turno infrasettimanale, travolgendo il Sassuolo per 6-2 nella sfida al Mapei Stadium. Per i biancocelesti segnano Taylor, Isaksen, Floriani, Zaccagni e due volte Noslin. Il Sassuolo trova l'1-1 con un autogol di Sutalo, ma al 18' il risultato è già 1-3. Sull'andamento della partita pesa l'espulsione di Thorsvedt al 31'. Esposito accorcia al 43', ma i biancocelesti poi dilagano. La Lazio ha sbagliato anche due rigori con Zaccagni e Frattesi, parati da Turati e con questo successo la squadra di Gattuso va in testa per una notte con 25 punti. I neroverdi invece rimangono a 8 punti. Nel prossimo fine settimana la Lazio, come anticipato, ospiterà il Cagliari, mentre il gruppo di Aquilani ancora in casa affronterà la Fiorentina.