I verdetti e i cambiamenti in classifica dell'ottavo turno del campionato di Serie A 2026/27 dopo l'anticipo del venerdì
Nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A, il Torino di Ignazio Abate centra la terza vittoria consecutiva e vince 3-2 contro il Monza, salendo a 13 punti. I granata scavalcano la Juventus e si portano momentaneamente all'ottavo posto in classifica. I brianzoli rimangono invece a 7 punti e collezionano quinta sconfitta stagionale. I biancorossi nel prossimo impegno, che sarà nel turno infrasettimanale, ospiteranno in casa propria il Napoli, i granata invece dovranno ripartire sempre dall'Olimpico Grande Torino e riceveranno la visita del Como di Fabregas.
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