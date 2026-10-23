Nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A, il Torino di Ignazio Abate centra la terza vittoria consecutiva e vince 3-2 contro il Monza, salendo a 13 punti. I granata scavalcano la Juventus e si portano momentaneamente all'ottavo posto in classifica. I brianzoli rimangono invece a 7 punti e collezionano quinta sconfitta stagionale. I biancorossi nel prossimo impegno, che sarà nel turno infrasettimanale, ospiteranno in casa propria il Napoli, i granata invece dovranno ripartire sempre dall'Olimpico Grande Torino e riceveranno la visita del Como di Fabregas.