Nel lunch match della domenica dell'undicesima giornata di Serie A, la Lazio di Rino Gattuso trova il secondo pareggio stagionale e fa 1-1 contro il Napoli al Maradona, salendo a 29 punti. I biancocelesti sono ancora imbattuti e si sono garantiti il primo posto in solitaria durante la sosta. I partenopei salgono invece a 15 punti e collezionano il terzo pareggio in questa Serie A. Partita divertente al Maradona: inizia meglio la Lazio e a passare in vantaggio è proprio il gruppo di Gattuso, con Frattesi che al 29' sfrutta l'assist di Noslin e infila Milinkovic-Savic. Nel secondo tempo entra meglio il Napoli, che trova il pareggio dopo 3 giri di lancette, al 48'. Lang mette in mezzo, McTominay e Hojlund si avventano sul pallone, ma, sulla pressione, a deviare in porta è Pedraza, subentrato da poco per un acciaccato Tavares. Autogol e 1-1 al Maradona. Nessuna delle due squadre riesce a firmare poi il gol del sorpasso e il punteggio non cambia più. La Lazio nel prossimo impegno ospiterà il Lecce all'Olimpico, la squadra di Allegri invece ripartirà ancora dal Maradona e riceverà la visita del Torino.