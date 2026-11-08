I verdetti e i cambiamenti in classifica dell'undicesimo turno del campionato di Serie A 2026/27 dopo il lunch match della domenica

Federico Marchesi
Novanta secondi

90 secondi: quanto bisogna migliorare? La risposta dopo il Lecce è...

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Nel lunch match della domenica dell'undicesima giornata di Serie A, la Lazio di Rino Gattuso trova il secondo pareggio stagionale e fa 1-1 contro il Napoli al Maradona, salendo a 29 punti. I biancocelesti sono ancora imbattuti e si sono garantiti il primo posto in solitaria durante la sosta. I partenopei salgono invece a 15 punti e collezionano il terzo pareggio in questa Serie A. Partita divertente al Maradona: inizia meglio la Lazio e a passare in vantaggio è proprio il gruppo di Gattuso, con Frattesi che al 29' sfrutta l'assist di Noslin e infila Milinkovic-Savic. Nel secondo tempo entra meglio il Napoli, che trova il pareggio dopo 3 giri di lancette, al 48'. Lang mette in mezzo, McTominay e Hojlund si avventano sul pallone, ma, sulla pressione, a deviare in porta è Pedraza, subentrato da poco per un acciaccato Tavares. Autogol e 1-1 al Maradona. Nessuna delle due squadre riesce a firmare poi il gol del sorpasso e il punteggio non cambia più. La Lazio nel prossimo impegno ospiterà il Lecce all'Olimpico, la squadra di Allegri invece ripartirà ancora dal Maradona e riceverà la visita del Torino.

Serie A classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti