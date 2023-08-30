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Torino-Genoa, le designazioni arbitrali: Chiffi sarà il direttore di gara

Torino-Genoa, le designazioni arbitrali: Chiffi sarà il direttore di gara - immagine 1
Sono uscite le designazioni arbitrali per la seconda giornata: ad arbitrare il match tra granata e genovesi sarà il fischietto di Padova
Enrico Penzo

Tra pochi giorni avrà inizio la terza giornata di Serie A. I granata affronteranno in casa il Genoa, domenica alle 18:30. A dirigere la gara sarà Daniele Chiffi, mentre in sala Var sarà presente La Penna.

La carriera di Chiffi

—  

Inizia ad arbitrare nel 2000 e, dopo la classica trafila nelle serie minori, approda in Lega Pro nel 2011. Successivamente nella stagione 2013-2014 viene promosso su decisione dell'allora designatore Stefano Farina. Il 10 maggio 2014 ha esordito in Serie A dirigendo Sampdoria-Napoli. Nel gennaio 2023 ha raggiunto le 80 presenze nella massima serie. È arbitro internazionale da quando ha esordito da Direttore di gara nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League nel novembre 2022, nella gara tra Silkeborg Idrætsforening e Royal Sporting Club Anderlecht.

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Le designazioni arbitrali della seconda giornata

—  

SASSUOLO – H. VERONA     Venerdì 01/09 h.18.30

PICCININI

BERCIGLI – DE MEO

IV:      CAMPLONE

VAR:     DIONISI

AVAR:       MERAVIGLIA

 

ROMA – MILAN     Venerdì 01/09 h.20.45

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV:      MASSA

VAR:     IRRATI

AVAR:       DI VUOLO

 

BOLOGNA – CAGLIARI     Sabato 02/09 h.18.30

ORSATO

ROCCA – VECCHI

IV:       GUALTIERI

VAR:      PATERNA

AVAR:       MAZZOLENI

 

UDINESE – FROSINONE     Sabato 02/09 h.18.30

GUIDA

ROSSI C. – RICCI

IV:     VOLPI

VAR:     FABBRI

AVAR:     MIELE

 

ATALANTA – MONZA     Sabato 02/09 h.20.45

MARCENARO

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV:      PRONTERA

VAR:     DOVERI

AVAR:     SERRA

 

NAPOLI – LAZIO     Sabato 02/09 h.20.45

COLOMBO

MOKHTAR – PALERMO

IV:     MARIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      LONGO S.

 

INTER – FIORENTINA     h. 18.30

MARCHETTI

COSTANZO – PASSERI

IV:       SACCHI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

 

TORINO – GENOA     h. 18.30

CHIFFI

PERETTI – SEVERINO

IV:     SANTORO

VAR:      LA PENNA

AVAR:       MAGGIONI

 

EMPOLI – JUVENTUS      h. 20.45

AYROLDI

ROSSI M. – PERROTTI

IV:       GHERSINI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:      DI PAOLO

 

LECCE – SALERNITANA      h. 20.45

MASSIMI (foto)

CARBONE – GIALLATINI

IV:     MINELLI

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

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