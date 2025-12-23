Torino, riecco Doveri: l’ultima volta non è andata bene…

Ultima di Serie A per questo 2025 con Torino-Cagliari: all'Olimpico Grande Torino la formazione granata proverà, a partire dalle 15 di sabato 27 dicembre, a trovare la terza vittoria consecutiva, come manca da anni. Le designazioni arbitrali hanno visto assegnare il match a Daniele Doveri. Per il fischietto della sezione di Roma si tratterà della venticinquesima partita dei granata arbitrata tra Serie A e Coppa Italia. Sinora il bilancio è equilibrato: nei ventiquattro precedenti, infatti, sono arrivate 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Se si contano però solo i match di Serie A il Torino ne ha vinti 5, pareggiati 9 e persi 4 (di cui 2 con il Napoli e 1 con la Juve). L'ultima partita dei granata arbitrata da Doveri risale alla Serie A 2023/2024: il Toro pareggiò quella partita in casa del Monza con il risultato di 1-1, ma furono molti gli episodi a far discutere... Dalla stagione 2016/2017 però, dei 13 match granata diretti da Doveri, il Torino ha perso solo in due occasioni, contro Juve e Napoli e l'ultima sconfitta risale al derby del 2 novembre 2019.