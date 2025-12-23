Ultima di Serie A per questo 2025 con Torino-Cagliari: all'Olimpico Grande Torino la formazione granata proverà, a partire dalle 15 di sabato 27 dicembre, a trovare la terza vittoria consecutiva, come manca da anni. Le designazioni arbitrali hanno visto assegnare il match a Daniele Doveri. Per il fischietto della sezione di Roma si tratterà della venticinquesima partita dei granata arbitrata tra Serie A e Coppa Italia. Sinora il bilancio è equilibrato: nei ventiquattro precedenti, infatti, sono arrivate 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Se si contano però solo i match di Serie A il Torino ne ha vinti 5, pareggiati 9 e persi 4 (di cui 2 con il Napoli e 1 con la Juve). L'ultima partita dei granata arbitrata da Doveri risale alla Serie A 2023/2024: il Toro pareggiò quella partita in casa del Monza con il risultato di 1-1, ma furono molti gli episodi a far discutere... Dalla stagione 2016/2017 però, dei 13 match granata diretti da Doveri, il Torino ha perso solo in due occasioni, contro Juve e Napoli e l'ultima sconfitta risale al derby del 2 novembre 2019.
Campionato
Torino, riecco Doveri: l’ultima volta non è andata bene…
Doveri-Torino: gli episodi che hanno fatto discutere—
Non sempre il fischietto di Roma ha lasciato ottimi ricordi ai tifosi granata. Due derby rimangono bene impressi nelle loro menti: quello di Coppa Italia nel 2018 e quello di campionato nel 2019. Nella prima occasione, la rete del 2 a 0 della Juventus fu viziata da un fallo di Khedira su Acquah, ma, neanche andando al Var, Doveri cambiò decisione, assegnando comunque la rete ai bianconeri. Quell’errore portò i vertici dell’AIA a fermare Doveri per una giornata. Nel secondo caso, non fu sanzionato un fallo di mano di De Ligt in area di rigore. Per trovare altri episodi dubbi, poi, bisogna tornare al 2014, quando nel corso di un Torino-Napoli 0-1, il gol dei partenopei fu viziato da un fallo di Higuain su Glik. L'ultima esperienza, però, è quella che ha fatto più discutere.
Doveri, l'ultima volta con il Torino non andò bene...—
11 novembre 2023, sulla panchina del Torino Ivan Juric. Monza-Torino, Rodriguez segna ma il gol è annullato per un presunto fallo di Zapata su Caldirola. In merito il designatore Rocchi aveva affermato di non concordare con la scelta di Doveri, ammettendo sostanzialmente la valutazione erronea. Non fu però l'unico episodio dubbio: in pieno recupero mancava anche un fallo in area di rigore ai danni di Lazaro. L'esterno granata non si lasciò cadere ma il fallo c'era a prescindere. In quell'occasione Doveri non fu sospeso, ma si parla di una partita veramente molto dubbia. Insomma, l'ultima volta con Doveri, al Torino non andò particolarmente bene.
