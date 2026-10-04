Zaniolo e Gueye fermati dagli infortuni, Unai Gomez e Bayo possono trovare spazio
Torino-Bologna 7-3 Under 15: il film della partita
Manca poco più di una settimana a Torino-Udinese e gli ospiti si avvicinano alla gara con qualche spina addosso, soprattutto per quanto riguarda gli uomini a disposizione. Lunedì 12 ottobre, allo stadio Grande Torino, si troveranno di fronte due squadre appaiate a quota quattro punti. I bianconeri sono con la coperta un po' corta, ma la gara potrebbe segnare l'esordio di David Alaba, arrivato per aggiungere esperienza alla squadra di Runjaić. È possibile il suo debutto già contro il Toro, anche se appare difficile immaginarlo subito titolare e ancora di più in campo per tutti i novanta minuti.
Anche in Friuli la sosta ha complicato il lavoroLa sosta ha tenuto Runjaić lontano da nove giocatori, impegnati con le nazionali: Zaniolo con l'Italia, Abankwah con l'Irlanda, Chakvetadze con la Georgia, Karlstrom con la Svezia, Lovric con la Slovenia, Miller con la Scozia, Vojvoda con il Kosovo, Okoye con la Nigeria e Jovanovic con la Serbia Under 21. Un gruppo numeroso, ma comunque meno ampio rispetto a quello del Torino che ha dovuto fare a meno soprattutto di diversi elementi della difesa. Il rientro a Udine, però, non ha restituito a Runjaić tutti gli uomini a disposizione. Negli ultimi giorni sono arrivati infatti due stop che hanno ridotto le possibilità di scelta in vista della prossima sfida di Serie A.
Zaniolo e Gueye: rosa corta e scelte obbligateIl problema più pesante per Runjaić riguarda Zaniolo. La lesione al bicipite femorale rimediata con l'Italia costringerà il fantasista a uno stop di circa un mese, dopo il problema muscolare accusato già nelle prime giornate di campionato. L'Udinese perde così uno dei suoi giocatori chiave, nonché uno di quelli chiamati a dare qualità negli ultimi metri, scardinando le difese.
Non ci sarà nemmeno Gueye, attaccante fermato da una distorsione alla caviglia che dovrebbe costringerlo a uno stop di circa quindici giorni. Runjaić dovrà quindi rivedere le proprie scelte, con Unai Gomez e Bayo tra i giocatori che potrebbero trovare spazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA