Manca poco più di una settimana a Torino-Udinese e gli ospiti si avvicinano alla gara con qualche spina addosso, soprattutto per quanto riguarda gli uomini a disposizione. Lunedì 12 ottobre, allo stadio Grande Torino, si troveranno di fronte due squadre appaiate a quota quattro punti. I bianconeri sono con la coperta un po' corta, ma la gara potrebbe segnare l'esordio di David Alaba, arrivato per aggiungere esperienza alla squadra di Runjaić. È possibile il suo debutto già contro il Toro, anche se appare difficile immaginarlo subito titolare e ancora di più in campo per tutti i novanta minuti.

Anche in Friuli la sosta ha complicato il lavoro

Zaniolo e Gueye: rosa corta e scelte obbligate

La sosta ha tenuto Runjaić lontano da nove giocatori, impegnati con le nazionali:con l'Italia,con l'Irlanda,con la Georgia,con la Svezia,con la Slovenia,con la Scozia,con il Kosovo,con la Nigeria econ la Serbia Under 21. Un gruppo numeroso, ma comunque meno ampio rispetto a quello del Torino che ha dovuto fare a meno soprattutto di diversi elementi della difesa. Il rientro a Udine, però, non ha restituito a Runjaić tutti gli uomini a disposizione. Negli ultimi giorni sono arrivati infatti due stop che hanno ridotto le possibilità di scelta in vista della prossima sfida di Serie A.Il problema più pesante per Runjaić riguarda. La lesione al bicipite femorale rimediata con l'Italia costringerà il fantasista a uno stop di circa un mese, dopo il problema muscolare accusato già nelle prime giornate di campionato. L'Udinese perde così uno dei suoi giocatori chiave, nonché uno di quelli chiamati a dare qualità negli ultimi metri, scardinando le difese.

Non ci sarà nemmeno Gueye, attaccante fermato da una distorsione alla caviglia che dovrebbe costringerlo a uno stop di circa quindici giorni. Runjaić dovrà quindi rivedere le proprie scelte, con Unai Gomez e Bayo tra i giocatori che potrebbero trovare spazio.