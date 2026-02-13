La venticinquesima giornata di Serie A si apre con una classifica corta nella zona centrale, dove ogni risultato può cambiare gli equilibri. Il Torino si presenta al turno tredicesimo con 27 punti, e vuole insediarsi nella terra di mezzo: abbastanza vicino alla parte sinistra della graduatoria, ma con un margine minimo sulla zona pericolosa. Davanti ai granata ci sono Cagliari a +1, Sassuolo a +2 e Bologna a +3, mentre alle spalle il Parma insegue a un solo punto di distanza, e Genoa e Cremonese restano a -4. Intanto, in vetta continua la fuga dell’Inter, capolista con otto punti di vantaggio sul Milan, che a sua volta deve difendere il secondo posto dal Napoli distante un solo punto.
Venticinquesima di Serie A, weekend caldo per il Toro: Bologna e intrecci di classifica
Le partite che riguardano la classifica dei granata—
Il Torino scenderà in campo domenica alle 18 contro il Bologna, scontro pesante contro una squadra che, nonostante il periodo nero, si trova comunque davanti in classifica. Per i granata si tratta di un’occasione per agganciare gli emiliani a quota 30 punti e provare a salire di posizione. Il turno offrirà poi altri incroci da seguire con attenzione. Domenica alle 15 il Parma ospiterà il Verona, fanalino di coda del campionato, e avrà la possibilità non troppo remota di superare il Torino in caso di vittoria. In contemporanea, si giocherà Genoa-Cremonese, sfida tra due squadre che inseguono i granata e che permetterà a una delle due di accorciare la distanza in caso di vittoria. Sempre domenica pomeriggio, si disputerà anche Sassuolo-Udinese, match che coinvolge un’altra squadra in classifica molto vicina al Toro. A chiudere la giornata sarà infine Cagliari-Lecce: i sardi, avanti di un solo punto rispetto ai granata, potrebbero tentare l’allungo.
