Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor campionato Venticinquesima di Serie A, weekend caldo per il Toro: Bologna e intrecci di classifica

serie a

Venticinquesima di Serie A, weekend caldo per il Toro: Bologna e intrecci di classifica

Venticinquesima di Serie A, weekend caldo per il Toro: Bologna e intrecci di classifica - immagine 1
Diverse gare interessano il Torino e possono smuovere le gerarchie
Andrea Croveri

La venticinquesima giornata di Serie A si apre con una classifica corta nella zona centrale, dove ogni risultato può cambiare gli equilibri. Il Torino si presenta al turno tredicesimo con 27 punti, e vuole insediarsi nella terra di mezzo: abbastanza vicino alla parte sinistra della graduatoria, ma con un margine minimo sulla zona pericolosa. Davanti ai granata ci sono Cagliari a +1, Sassuolo a +2 e Bologna a +3, mentre alle spalle il Parma insegue a un solo punto di distanza, e Genoa e Cremonese restano a -4. Intanto, in vetta continua la fuga dell’Inter, capolista con otto punti di vantaggio sul Milan, che a sua volta deve difendere il secondo posto dal Napoli distante un solo punto.

Le partite che riguardano la classifica dei granata

—  

Il Torino scenderà in campo domenica alle 18 contro il Bologna, scontro pesante contro una squadra che, nonostante il periodo nero, si trova comunque davanti in classifica. Per i granata si tratta di un’occasione per agganciare gli emiliani a quota 30 punti e provare a salire di posizione. Il turno offrirà poi altri incroci da seguire con attenzione. Domenica alle 15 il Parma ospiterà il Verona, fanalino di coda del campionato, e avrà la possibilità non troppo remota di superare il Torino in caso di vittoria. In contemporanea, si giocherà Genoa-Cremonese, sfida tra due squadre che inseguono i granata e che permetterà a una delle due di accorciare la distanza in caso di vittoria. Sempre domenica pomeriggio, si disputerà anche Sassuolo-Udinese, match che coinvolge un’altra squadra in classifica molto vicina al Toro. A chiudere la giornata sarà infine Cagliari-Lecce: i sardi, avanti di un solo punto rispetto ai granata, potrebbero tentare l’allungo.

Leggi anche
Bologna, verso il Torino: Moro claudicante contro la Lazio. Castro rinnova
Torino, il Bologna discontinuo in trasferta: una sola vittoria nelle ultime cinque

© RIPRODUZIONE RISERVATA