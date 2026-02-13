Venticinquesima di Serie A, weekend caldo per il Toro: Bologna e intrecci di classifica

La venticinquesima giornata di Serie A si apre con una classifica corta nella zona centrale, dove ogni risultato può cambiare gli equilibri. Il Torino si presenta al turno tredicesimo con 27 punti, e vuole insediarsi nella terra di mezzo: abbastanza vicino alla parte sinistra della graduatoria, ma con un margine minimo sulla zona pericolosa. Davanti ai granata ci sono Cagliari a +1, Sassuolo a +2 e Bologna a +3, mentre alle spalle il Parma insegue a un solo punto di distanza, e Genoa e Cremonese restano a -4. Intanto, in vetta continua la fuga dell’Inter, capolista con otto punti di vantaggio sul Milan, che a sua volta deve difendere il secondo posto dal Napoli distante un solo punto.