Toro, al Bentegodi è un tris di speranza: Njie illumina e Petrachi annuncia la rivoluzione

La partita: due volti e un lampo di genio

L'approccio alla partita è davvero molto positivo. Il Toro aggredisce, passa in vantaggio e sembra poter disporre dell'avversario a piacimento. Poi, il blackout emotivo, più che tecnico. Nella ripresa i granata abbassano inspiegabilmente il baricentro, consegnandosi al palleggio sterile degli scaligeri. La squadra si fa schiacciare, rinuncia a giocare, ma qui subentra la tenuta difensiva. Nonostante la pressione territoriale del Verona, Paleari non trema mai. La statistica avanzata offre la chiave di lettura definitiva: il Toro ha concesso un xG (Expected Goals) di appena 0.26. È il dato migliore dell'intero campionato finora. Significa che il "dominio" veronese è stato fumo senza arrosto, infrangendosi contro un muro granata posizionato perfettamente. La difesa granata ha reso inoffensivi gli attacchi gialloblù, dimostrando che, quando la testa c'è, la fase difensiva regge. Tuttavia, tra il primo gol e il raddoppio, si è assistito a un campionario degli orrori in ripartenza. Un mix letale di egoismi personali, scelte di tempo errate e una "pochezza di idee" negli ultimi trenta metri hanno tenuto in vita un Verona tecnicamente molto inferiore. È qui che il Toro deve crescere: il cinismo non è un optional. Ancora una volta ha pesato poi la lettura dell'andamento della partita e la conseguente gestione dei cambi da parte di Baroni. Il mister ha lasciato in campo Aboukhlal che non contrastava e sbagliava ogni cosa fino all'83', poi lo ha sostituito con Dembelé. Stavamo subendo e giocando solo in contropiede: ha tolto Simeone per Zapata mentre serviva Njie, entrato solo all'83'. Lì abbiamo svoltato. Anche Casadei andava messo prima. Tutti i cambi sono stati ritardati, ma per fortuna abbiamo retto e non abbiamo subito gol. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato proprio Alieu Njie. Il ragazzo è in stato di grazia: entra, spacca la partita, fornisce l'assist per il 2-0 a Casadei e poi segna un eurogol in contropiede che sigilla il 3-0 definitivo. Nel grigiore delle ripartenze sprecate dai compagni, la sua elettricità è stata la scossa decisiva per chiudere la pratica e trasformare una vittoria sofferta in un trionfo largo.