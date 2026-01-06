Toro, al Bentegodi è un tris di speranza: Njie illumina e Petrachi annuncia la rivoluzione

Il mercato: Petrachi apre il cantiere—
Se il campo sorride, i corridoi del calciomercato ribollono. È innegabile che, da quando è arrivato Petrachi, qualcosa è cambiato, anche in termini di comunicazione e di gestione, ovviamente in positivo. Nel pre-partita, il DS Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Sky con la schiettezza che lo contraddistingue, tracciando la rotta per gennaio. Nessuna pretattica: il modulo base resta il 3-5-2 e la rosa verrà puntellata di conseguenza. "Ci servono un centrale, un esterno e un centrocampista," ha ammesso Petrachi. La lista della spesa è chiara, così come la filosofia: via chi è a "fine corsa", dentro giovani affamati. È un messaggio forte allo spogliatoio: chi non ha il fuoco dentro, può fare le valigie. In questo senso, il destino di Asllani sembra segnato: sarà addio. Preoccupano, invece, pur se attese, le parole su Perr Schuurs. "Stiamo cercando di capire se sarà con noi", una frase che getta più di un'ombra sul recupero dell'olandese e che obbliga la società a muoversi con urgenza per un difensore centrale, come sosteniamo da questa estate su queste colonne. Petrachi lavora giorno e notte, anche sugli scambi, consapevole che gennaio è un mercato per cuori forti e portafogli intelligenti.
Testa all'Udinese—
Il 3-0 di Verona è ossigeno puro, ma non deve inebriare. Il livello dell'avversario era troppo basso per considerare guariti tutti i mali visti e analizzati più volte. Una nuova prova del nove (l'ennesima) arriverà nella prossima sfida casalinga contro l'Udinese. Lì capiremo se la solidità difensiva da record (0.26 xG, è bene ricordarlo) è un caso isolato o l'inizio di una nuova identità. Nel frattempo, Petrachi ha il compito di trasformare le promesse in acquisti, per regalare a Baroni gli strumenti necessari a non vivere di soli lampi di genio.
