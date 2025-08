Un nuovo Toro si sta delineando: si riparte dalla maglia e dell’identità granata

Nuovo appuntamento con "La Scossa Granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo

Michelangelo Suigo Columnist 5 agosto - 19:56

L'aria che si respira in casa Toro è di aspettative e di una ritrovata identità. Le recenti mosse della società, dalla presentazione della nuova maglia all'arrivo del tecnico Baroni, sembrano voler riportare al centro l'essenza stessa dell'essere granata. Un'essenza fatta di passione, sacrificio e un legame indissolubile con la maglia. La nuova divisa casalinga ha lasciato subito ottime impressioni. Un colore granata intenso, quasi a voler sottolineare la storia del club, che si fonde con un dettaglio che racchiude in sé l'anima del tifo: la scritta "Sei tutto per me" all'interno del colletto. Quattro parole che esprimono un amore incondizionato, quello che lega i tifosi al Toro, a prescindere dai risultati. Una dichiarazione d'amore che è anche un promemoria per chi la indossa: "rappresenti un popolo, una passione che va oltre il calcio".

​A rafforzare questa idea di appartenenza e totale dedizione è arrivato anche l'allenatore Marco Baroni. Dopo la sua presentazione, il mister ha affidato ai social un messaggio che è già diventato un manifesto della sua gestione. "Non serve sbiadito, solo quando si spende tutto il colore diventa granata". Una frase che sintetizza una mentalità ben precisa: il Toro non si accontenta di una prestazione tiepida. Chi scende in campo deve dare il 100%, fino all'ultima goccia di sudore. Solo così si onorano i colori e si diventa degni di indossare quella maglia, trasformando lo sforzo in una parte integrante del DNA granata. Questa nuova filosofia, fatta di dedizione e attaccamento alla maglia, trova terreno fertile anche tra i nuovi arrivi. L'integrazione di giocatori come Israel, Ngonge, Anjorin, Ismajli e Aboukhlal sta procedendo. I loro volti sorridenti e l'impegno profuso testimoniano una rapida assimilazione del "credo" granata. Sono volti e tasselli di un mosaico che vorrebbe tornare a splendere. Ognuno di loro, con le proprie caratteristiche tecniche, si sta già calando in quella mentalità di sacrificio che Baroni chiede e che la tifoseria pretende. In attesa di quei due o tre innesti di cui ha parlato il Presidente Cairo, che speriamo diano uno sprint in più alla squadra.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

