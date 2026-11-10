Più squadre, più spazio alla Serie C. La Coppa Italia potrebbe allargare sensibilmente i propri confini a partire dal ciclo 2027-2030. Oggi, 10 novembre, la La Lega Serie A si riunisce e valuta una modifica del format che porterebbe le partecipanti da 44 a 72, con una novità soprattutto per la Lega Pro: passare dalle attuali 4 rappresentanti a ben 32.

Una competizione per tutti: la Serie C alza la voce

La proposta cambierebbe il volto della competizione. Le partite passerebbero da 45 a 73, con un primo turno composto da 32 sfide a eliminazione diretta e semifinali di andata e ritorno. Confermato invece l'accesso diretto agli ottavi per le prime otto classificate della Serie A. Tra le possibilità al vaglio c'è anche quella di disputare le gare sul campo della squadra meno prestigiosa, seguendo il modello della FA Cup inglese. Ma il nodo più delicato riguarda la composizione del tabellone. L'allargamento garantirebbe alla Serie C una presenza molto più consistente, andando incontro alle richieste di una Lega Pro da tempo interessata a ritagliarsi maggiore spazio nella competizione. Resta da decidere come assegnare i 32 posti: l'idea di riservarne quattro alle seconde squadre di Juventus, Atalanta, Inter e Milan Futuro non dovrebbe essere inserita nel bando. La linea di Matteo Marani è quella di affidarsi ai risultati sul campo, con le classifiche dei campionati come unico criterio di qualificazione. Una posizione che mette al centro il merito sportivo e che potrebbe aprire il confronto tra le componenti del calcio italiano.